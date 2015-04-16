Вбито журналіста Олеся Бузину

"Тільки що застрелили Олеся Бузину... Прямо в подвір'ї біля будинку. Вистріли чули всі", - пише на своїй сторінці у Facebook заступник голови "Правого сектору" Анна Демид.

У той же час, як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, вбивство було скоєно близько 13.20 у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст.

За свідченнями свідків, двоє невідомих їхали автомобілем, і один з них вистрілив у Бузину.

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Як зазначили у ВЗГ, на місці працює слідчо-оперативна група, в місті введений план «Перехват», вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Факт вбивства також підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко у Facebook.

«Тільки що на вул. Дегтярівська в районі будинку номер 58 з «Форд Фокус» темно синього кольору, був розстріляний сумно відомий журналіст Олесь Бузина. Номери на машині були або латвійські або білоруські. Точно не українські», - написав Геращенко.