Сенцову висунули остаточне звинувачення - адвокат

Про це ТАСС повідомив його адвокат Дмитро Динзе.

"Йому пред'явлено в остаточній редакції. Він звинувачується за статтею 205.4 КК РФ "Створення терористичного спільноти", йому також додали статтю 222 "Незаконне зберігання зброї", - сказав адвокат.

За його словами, в остаточній редакції є суттєві зміни в порівнянні з первісним текстом обвинувачення, однак він не може про них розповісти, так як дав підписку про нерозголошення матеріалів справи.

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"Розслідування справи має завершитися в кінці цього місяця, це все, що я можу поки сказати",- зазначив Динзе.

Як повідомляв УНІАН, Лефортовський районний суд Москви продовжив Сенцову термін ув'язнення під вартою на один місяць - до 11 травня.

Нагадаємо, український режисер Сенцов, а також активісти Олександр Кольченко, Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв в травні 2014 року були затримані в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.

26 грудня Лефортовський районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і продовжив до 11 квітня 2015 року термін утримання Сенцова під вартою.

У грудні в Генпрокуратурі заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Сам Сенцов неодноразово заявляв, що є громадянином України.