Сенцов: ФСБ погрожує мені позбавленням волі на 20 років

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Сенцов заявив на засіданні Лефортовського райсуду Москви, який розглядає клопотання слідчого ФСБ про продовження режисерові терміну арешту до 11 травня.

"Я впевнений, що 10 квітня мені представлять дуже гарну, акуратну справу, де буде заявлено 20 років, однозначно. Цей строк мені названо ще в перший день мого офіційного затримання. Це вирішене питання, і про це постійно говориться мені і моєму адвокату", - сказав Сенцов.

Читайте такожФСБ просить суд залишити Сенцова за ґратами

За словами режисера, йому погрожують «важким і дуже цікавим життям у таборі», якщо він взагалі туди потрапить.

"Я не боюся цих погроз, і цей строк - 20 років - мені не страшний. Я знаю, що епоха правління кривавого карлика у вашій країні закінчиться раніше", - заявив Сенцов.

Режисер наголосив, що вже 11 місяців його тримають під вартою, і слідство не змогло надати жодних доказів його участі в організації терактів.

При цьому Сенцов переконаний, що його справа буде "зшита великими білими стібками".

У свою чергу адвокат Сенцова Володимир Самохін наголосив, що не згоден з клопотанням слідства. Він наголосив, що в цій справі немає ані факту злочину, ані потерпілих, ані заявників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в суді слідчий повідомив, що 10 квітня Сенцову буде пред'явлено нове звинувачення.

Також було заявлено, що за 11 місяців не вдалося розслідувати справу проти Сенцова, оскільки його діяльність мала, за словами слідчого, "багатоепізодний характер у складі терористичного угруповання", і в разі звільнення режисер нібито "може втекти і продовжити злочинну діяльність".

Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова, а також активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія і Геннадія Афанасьєва в травні 2014 року було затримано в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.

26 грудня Лефортовський районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і продовжив до 11 квітня 2015 року термін тримання Сенцова під вартою.

У грудні в Генпрокуратурі РФ заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами Росії, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Сам Сенцов неодноразово заявляв, що є громадянином України.

9 лютого 2015 року Московський міський суд відхилив апеляцію захисту і залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження терміну арешту Сенцова до 11 квітня.