Московський суд продовжив арешт Сенцова до 11 травня

Лефортовський районний суд Москви продовжив строк тримання під вартою на один місяць - до 11 травня - українському режисеру Олегу Сенцову.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таким чином суддя задовольнила клопотання головного слідчого управління ФСБ РФ.

Рішення може бути оскаржене у Московському міському суді.

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Довідка УНІАН. Український режисер Сенцов, а також активісти Олександр Кольченко, Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв у травні 2014 року були затримані в окупованому Росією Криму співробітниками ФСБ. Їм інкримінують підготовку терактів.

26 грудня 2014 р. Лефортовський районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і продовжив до 11 квітня 2015 року строк тримання Сенцова під вартою.

9 лютого 2015 р. Московський міський суд відхилив апеляцію захисту та залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження строку арешту Сенцова до 11 квітня.