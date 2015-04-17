США продовжуватимуть допомагати Україні готувати військових за стандартами НАТО - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав журналістам під час відвідування київського некомерційного центру "Батьківська турбота", що опікується сиротами та переміщеними родинами.

Пайєтт зауважив, що надзвичайно задоволений прибуттям команди фахівців зі США та Європи у місто Яворів Львівської області, щоб розпочати спільні навчання.

"Це звичайні традиційні навчання, які ми з нашими європейськими і українськими партнерами здійснювали довгі роки. І я знаю, що генерал Ходжес (командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес) і інше керівництво нашої армії повністю віддані справі того, щоб допомогти Україні побудувати сучасне, у відповідності до стандартів НАТО, військо", - зазначив Пайєтт.

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Також, за його словами, навчання триватимуть увесь 2015 рік.

"Я хочу підкреслити, що нам надзвичайно приємно бути в партнерстві та здійснювати це навчання з нашими колегами з Канади, які є нашими союзниками по НАТО, а також з нашими британськими союзниками, інструктори з Британії вже тут, і проводять свою роботу", - сказав посол.

Пайєтт підкреслив, що "США і союзники по НАТО роблять дуже багато для того, щоб допомогти Україні зміцнити свою обороноздатність. І це триватиме, але наша увага також зосереджена на успіху Мінських домовленостей, наш головний центр уваги - це дипломатичні зусилля".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Пайєтт поінформував, що десантники 173-ї бригади армії США прибули до України для навчання українських військовослужбовців.