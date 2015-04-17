Факти перебування російських військ та озброєння в Україні неможливо приховати - Пайєтт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час відвідування київського некомерційного центру "Батьківська турбота", що опікується сиротами та переміщеними родинами.

Зокрема, посол прокоментував вчорашню заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що на території Україні нібито, за словами російського президента, немає російських військ. "Це не правда те, що він казав. Є російські війська, є російські офіцери і є російська зброя та російське озброєння на території суверенної України", - наголосив Пайєтт.

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Дипломат зазначив, що "Кремль може стверджувати, що завгодно, і казати, що завгодно, але факти не приховати".

Як повідомляв УНІАН, у четвер в ході спілкування з росіянами в прямому ефірі державних каналів Путін заявив, що російських військових на території України немає.