Через війну на Донбасі кількість біженців з України перевищила 800 тисяч осіб - ООН

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на доповідь управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

У ньому наголошується, що за тиждень кількість біженців зросла на 23,6 тис. осіб.

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"Згідно з даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, за станом на 16 квітня 800 тисяч 961 українець подав запит на отримання притулку, дозволу на проживання чи іншого легального статусу в сусідніх країнах", - йдеться в документі. У ньому уточнюється, що майже 660 тисяч осіб офіційно зареєструвалися в Росії і ще 81 тис. - в Білорусі.

Число осіб, які втекли з Донбасу в інші регіони України, до 15 квітня досягла 1 млн 228 тисяч. "Це приблизно на 15 тисяч більше, ніж тижнем раніше", - підкреслюють в УКГП.

Нагадаємо, за даними ООН, в результаті бойових дій на сході України з квітня 2014 року загинули понад 6,1 тис. осіб, більше 15,4 тис. отримали поранення.

Раніше фонд ООН ЮНІСЕФ заявив, що 44 дитини загинули в ході бойових дій на сході України. За даними організації, у важкому становищі опинилися приблизно 1,7 млн дітей.

У той же час, за даними ООН, з початку 2015 року в результаті конфлікту на сході України загинули приблизно 400 цивільних осіб.