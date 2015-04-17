ООН: кількість загиблих на Донбасі перевищила 6100 осіб

21:26, 17 квітня 2015
Війна
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ООН оприлюднила дані про кількість загиблих та поранених на Донбасі із квітня 2014 року. Крім того в організації висловили занепокоєння порушеннями режиму припинення вогню.

ООН оприлюднила нові дані про кількість загиблих та поранених на Донбасі / @OSCE_SMM

В ООН зазначають, що кількість жертв за рік бойових дій на Донбасі перевищила 6100 осіб, повідомляє DW.DE. В організації занепокоєні порушеннями режиму припинення вогню, які можуть сприяти подальшому погіршенню ситуації з правами людини в окремих частинах Донбасу.

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За підрахунками верховного комісара ООН з прав людини у Женеві, щонайменше 6116 осіб було вбито та 15 474 поранено з квітня минулого року. При цьому в ООН додали, що реальна кількість жертв може бути значно вищою. У заяві сказано, що близько 400 цивільних осіб, серед яких 26 жінок і 86 дітей, були вбиті з початку цього року унаслідок обстрілів житлових районів або через вибух мін чи боєприпасів.

Нагадаємо, на початку лютого у німецькій газеті Frankfurter Allgemeine із посиланням на неназвані джерела у безпекових структурах Німеччини стверджувалося, що кількість жертв на Донбасі може сягати 50 тис. осіб.

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