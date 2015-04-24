Порошенко заявив, що кожен восьмий мобілізований є добровольцем

Кожен восьмий мобілізований українець є добровольцем.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на зустрічі з керівниками обласних державних адміністрацій, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

«Вперше ми вели окремий облік щодо тих, хто мобілізовується. І вперше було відзначено, що кожен восьмий прийшов самостійно і записався добровольцем. І зараз під час навчання вони демонструють кращі показники», – відзначив президент.

Читайте такожВ Україні починається другий етап четвертої хвилі мобілізації - Міноборони

Він також високо оцінив рівень свідомості та патріотизму громадян, які цього року стали до лав українського війська.

«Українці демонструють всьому світу свою відповідальність, усвідомлюють, наскільки важливо зараз зберегти незалежність нашої держави, зберегти країну», – сказав глава держави.

Також Порошенко відзначив поліпшення якості співпраці з обласними держадміністраціями щодо проведення чергової хвилі мобілізації.