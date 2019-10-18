"Поцілунок смерті" від дівчат-живодерів. Чи покарають сумських підлітків за жорстоке вбивство кошенят

Вечір середи, 16 жовтня, місто Суми сколихнула шокуюча новина: двоє дівчат під відеозапис кинули в колодязь двох кошенят. Відео про те, як це відбувалося, з’явилося в одній із соціальних мереж і почало стрімко поширюватися в інших – від Instagram та Facebook до YouTube і Telegram – й набирати десятки тисяч переглядів.

Хтось це жорстоке «кіно» вже назвав «поцілунок смерті». На відео – двоє веселих дівчат біля колодязя тримають сірого та рудого котів і радяться між собою.

«Кидаємо?», – запитує одна.

«Давай!», – відповідає інша.

«Дай я хоч поцілую свого», – говорить білявка, в якої на руках сіре кошеня. Вона цілує кота, інша дівчина при цьому сміється.

А за мить дівчата одночасно кидають тваринок у колодязь. «Бл*дь!», – вигукує одна зі зловмисниць. Після падіння тварин у колодязь чути сплеск – їх тіла вдаряються об воду. «Аааа…», – весело протягнула брюнетка, схиляючись над колодязем. На цьому 11-секундний відеозапис обривається...

Всього 11 секунд, які двом нелюдам принесли задоволення, двом тваринкам жорстоку смерть, а тисячам людей – справжній шок. 11 секунд, які можуть назавжди зламати два молодих життя білявки та брюнетки.

У день оприлюднення, близько опівночі, YouTube, де вже було близько 70 тисяч переглядів, видалив скандальне відео «за порушення умов використання». Та його вже встигли скопіювати і зберегти як місцеві ЗМІ, так і користувачі соцмереж. Тільки на сайті УНІАН новина про цю подію набрала понад 90 тисяч переглядів.

Наразі достеменно не відомо, з якою метою відповідний відеозапис був оприлюднений. Чи то хтось захотів «похизуватися» та набрати під ним у соцмережі побільше уподобань, а може автор намагався «насолити» таким чином учасницям відеозйомки. Втім, вже сьогодні можна сказати, що учасників події було не менше трьох, адже, однозначно, на місці був і автор відео. Він чи вона знімав чи знімала обох дівчат із котами на руках у повний зріст, тож вести селфі-зйомку самі вони не могли.

Жорстоке відео викликало шквал обурення користувачів соцмереж, які вимагали від правоохоронців ідентифікувати дівчат і притягти їх до суворої відповідальності.

«Дуже добре, що справа набула розголосу. Якби ще й до покарання дійшло», – наголосила у Facebook дописувачка Ольга Кузьменко.

«За такі дії дійсно потрібно притягти до відповідальності, здорові дівахи, а в голові пустота», – написала інша користувачка соцмережі Надія Нестеренко.

Треба віддати належне правоохоронцям – вони відреагували на подію майже миттєво. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook пізно ввечері 16 жовтня речниця прокуратури Сумської області Наталія Науменко повідомила, що за фактом жорстокого поводження з тваринами розпочато кримінальне провадження.

«Щойно за фактом жорстокого поводження з тваринами розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 3 ст. 299 КК України. Мова йде про оприлюднене на сторінці у Фейсбук відео, на якому дві дівчини кинули в колодязь двох кошенят. Попередньо з’ясовано, що подія сталась у місті Суми. Інші обставини, а також особи дівчат, буде встановлено в ході слідства», – написала вона.

Науменко також повідомила УНІАН, що розслідування справи вестиме Сумський відділ поліції за процесуального керівництва Сумської місцевої прокуратури.

Тим часом у групі «Безпечне місто Суми» в мережі Telegram її учасники зазначили, що ідентифікували обох дівчат, яким, як виявилося, по 15 років. Їх знайомі розмістили в соцмережах прізвища, фото, контактні дані та навіть адреси проживання правопорушниць. З’ясувалося, що вони обидві освоюють професії перукаря і візажиста на першому курсі Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну». Одна із дівчат виховується опікуном.

Пізніше і речниця Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова на своїй сторінці у Facebook також повідомила, що «особи дівчат встановлені».

Після цього в соцмережах багато дописувачів не соромилися у своїх коментарях нецензурних висловлювань і погроз на адресу юних зловмисниць, а ще заявляли про готовність до самосуду. Окремі користувачі не виключали, що дівчата, можливо, раніше страждали і були або жертвами знущань, або цькування. Також почали з’являтися заклики гуртуватися для участі небайдужих в акції під стінами училища. А в однієї із дівчат навіть витребували пояснення телефоном, запис якого теж виклали в соцмережу: за її словами, рідні нібито наказали позбутися кошенят, а саме – вбити.

На ранок 17 жовтня поліція розповсюдила інформацію, що встановлено всіх неповнолітніх учасників події за фактом жорстокого поводження з тваринами.

«Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відео, на якому дві дівчини топлять у колодязі кошенят. До того ж, на спецлінію «102» стали надходити звернення від небайдужих сумчан, які були обурені побаченим. Вони вимагали у правоохоронців відповідного реагування на подію… За допомогою громадськості особи цих неповнолітніх були швидко встановлені. Дівчатам по 15 років. Вони учениці одного з навчальних закладів обласного центру», – йшлося у повідомленні.

Поліцейські запросили до відділу одну із зловмисниць. У присутності батьків вона зізналась у скоєному. Розповіла, що події, зафільмовані на відео, мали місце ще 11 жовтня в селі Склярівка Сумського району. Там дівчата гостювали у рідних, яким і належали кошенята. Сама правопорушниця не змогла чітко пояснити причини свого вчинку.

«Сьогодні її подруга також дає свідчення. Встановлена і особа, яка знімала ці події на відео. Проводяться подальші слідчі дії. Згідно з чинним законодавством, санкція статті, за якою розпочате досудове розслідування, передбачає покарання аж до 8 років позбавлення волі», – додали у поліцейському главку.

Частина 3 статті 299 Кримінального кодексу України звучить так: «Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».

Опівдні 17 жовтня більше сотні активістів, зоозахисників і просто небайдужих містян зібралися на подвір’ї професійного училища, в якому навчаються дівчата. Учасники акції мали при собі нашвидкоруч виготовлені плакати «Вбивцям не місце серед людей», «Сьогодні кішки, завтра люди?», «Живодерів за грати», «Котики теж хочуть жити» та інші.

«Спочатку тварина, потім - власна дитина!», – кілька разів звучить стоголосе скандування учасників акції.

Присутні пояснили свою добровільну участь в заході тим, що мають намір показати: сумчанам не байдуже, як в обласному центрі ставляться до тварин, і жорстоке поводження з ними має бути покараним. Під час акції дехто з її учасників висловлював думки про те, що жорстокий вчинок учениць є наслідком байдужості батьків, інші вважали, що «в 15 років потрібно мати свою голову на плечах», щоб не робити подібного, а ще хтось вбачав провину училища чи школи. Були тут і містяни, які, за їх словами, бояться жити та ростити своїх дітей поруч із людьми, які здатні на жахливі вчинки без будь-яких мотивів.

Керівництво навчального закладу, у свою чергу, зазначило, що обидві дівчини 17 жовтня на навчання не з’явилися. А оскільки з ними ведуться слідчі дії, швидше за все, поки що на заняття і не ходитимуть. Коли ж дівчата з’являться в училищі, то з ними, їхніми батьками та опікуном проводитимуться бесіди, працюватиме практичний психолог.

Виконуюча обов’язки директора училища Вікторія Ткаченко розповідає, що сама дуже любить тварин, а рік тому взяла додому із притулку кішку. Цікаво, що одна із дівчат-зловмисниць також брала додому із притулку кошеня.

Скандальне відео посадовиця прокоментувала так: «Ми в колективі вражені, бо дізналися всю інформацію із соцмереж. Але вини училища в тому, що трапилося, немає. За півтора місяця навчання обидві дівчини, а це вже сформовані особистості, не проявляли проявів жорстокості чи агресії ні стосовно людей, ні стосовно тварин. Джерела того, що сталося, швидше за все, варто шукати в їхньому колі спілкування, в сім’ях, школі, яку вони закінчували. Хоча зі школи при вступі обидві подали позитивні характеристики, а претензій зі сторони училища до батьків та опікуна наразі немає».

Та, за словами однієї з викладачок, дівчата до навчання нібито байдужі і спілкуються лише між собою. Учні ж училища на умовах анонімності розповідають, що за дівчатами нібито є й інші «геройства». «По них поліції варто лише «копнути» глибше, можуть ще цікавого «накопати». А взагалі у дівчат щось не те із психікою, їм потрібна спеціалізована психологічна допомога. Та розплата за свої діяння неминуча. Я нікому з них не заздрю, адже навіть знайомі вже їм погрожують», – сказала одна з учениць.

Один із організаторів акції – голова громадської організації «Спільнота захисту безпритульних тварин» Василь Воронін. Він розповів УНІАН, активісти вирішили зважено підійти до питання громадського розслідування того, що сталося. «Тож я зранку неодноразово телефонував керівництву училища із пропозицією провести замість нашої акції спільне засідання «круглого столу», щоб розібратися в ситуації. На жаль, розуміння чи підтримки зі сторони представників адміністрації навчального закладу не знайшов. Вони посилаються на відсутність часу і відмовили нам», – нарікає активіст.

Коментуючи це, в.о. директора училища Вікторія Ткаченко наголошує, що в училищі здійснюється навчальний процес, і на його зрив заклад не піде: «Ми повинні забезпечити нормальний навчальний процес і захистити учнів. Тож ми пропонували провести засідання «круглого столу» не опівдні, а в 15.30, після занять. Але активісти на це не погодилися».

«Думаю, що спільної згоди ми таки досягнемо і разом з активістами предметно поспілкуємось у зручний для всіх час», – додала вона.

У ході акції присутні збирали підписи під зверненням до керівників облдержадміністрації та міськради, а також їх структурних підрозділів з питань освіти, з проханням: втрутитися в ситуацію, провести службове розслідування та покарати всіх винних посадових осіб, які «халатно» виконували свої службові (посадові) обов’язки щодо виховання і запобігання злочину (жорстокого поводження з тваринами); забезпечити проведення лекцій з учнями навчальних закладів Сум з метою недопущення подібних злочинів. На місці звернення підписали близько 120 осіб. За словами активістів, реакцію посадовців на нього, зважаючи на широкий резонанс «котячої» справи, знатимемо вже незабаром.

За інформацією відділу комунікації ГУ НП області, на Сумщині за жорстоке поводження з тваринами в поточному році (за повідомленнями громадян) розпочато вже п’ять кримінальних проваджень. Одне з них було закрите за відсутністю складу злочину, два направлені на розгляд суду, ще два - знаходяться на досудовому розслідуванні. У минулому році було відкрито 15 таких проваджень, а в 2017 – сім.

Щодо останнього випадку, то за ст. 299 КК України відповідальність передбачена для осіб, яким виповнилося 16 років. Обом же дівчатам – по 15. Тож, на думку юристів, максимальне покарання, яке зможе застосувати до них суд, це примусові заходи виховного характеру або поміщення до виховної колонії для неповнолітніх.

Що думають з приводу свого вчинку обидві учасниці «котячої» справи, наразі не відомо – їхні телефони вимкнено. Одне можна сказати напевно: резонансне 11-секундне відео із «поцілунком смерті» і вбивство кошенят вони пам’ятатимуть усе своє життя. Та чи змінить цей «урок» моральні принципи брюнетки та білявки?

Віталій Кохан, Суми