Москаль заборонив рух вантажівок та автобусів на територію окупованої Луганщини

Як повідомляє прес-служба керівника обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, таке рішення прийнято через нереагування центральних органів влади на необхідність законодавчого врегулювання перетину лінії розмежування вогню.

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"Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації направив звернення до прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, головнокомандувача Збройними силами України Віктора Муженка, голови СБУ Валентина Наливайченка, міністра МВС України Арсена Авакова та в.о. голови Державної фіскальної служби України Максима Мокляка з настійним проханням невідкладно законодавчо врегулювати проблему перетину лінії розмежування вогню між контрольованою Україною та окупованими територіями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів є невідпрацьованим, недосконалим, що "дає підстави для звинувачень силовиків у перевищенні владних повноважень та корупції, а також провокує різко негативне ставлення місцевого населення до правоохоронних органів та української влади в цілому".

Крім того, згідно з повідомленням, тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб є неефективним, оскільки в ряді точок перетину лінії розмежування здійснюється безконтрольно.