Паперові перепустки для відвідування зони АТО почнуть вилучати 25 березня

Про це повідомив керівник Державної прикордонної служби Віктор Назаренко. За його словами, 6 березня розпочався перехід на новий формат оформлення перепусток в зоні розмежування на сході.

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"Ми зі Службою безпеки спільно створили єдину базу, і продовжуємо її накопичувати, єдину електронну інформаційну базу тих осіб, яким видані паперові перепустки", - зазначив Віктор Назаренко. Він пояснив, що на даний момент практично всі люди, яким видали паперові перепутски, внесені в цю електронну базу.

"Ми цю інформацію подали вже на контрольні пости в'їзду і виїзду, а 10-го числа почали роботу по перевірці системи", - сказав Віктор Назаренко, додавши, що система активно і нормально працює.

"Ми плануємо десь з 25 березня вже почати, скажімо так, вилучати паперові перепутски", - зазначив він.

Віктор Назаренко повідомив, що люди, якы вже мають електронні перепустки, на контрольному посту в'їзду і виїзду за умови пред'явлення паспорта будуть занесені до бази даних, і потім буде визначено, чи мають ці особи паперову перепустку в конкретний сектор, якого характеру така перепустка і на який термін.

Дії контролерів на постах будуть документуватися, щоб виключити можливий вплив на них.

За оцінкою Віктора Назаренка, на сьогоднішній день видано вже 90 тис. перепусток. За його словами, кількість людей, бажаючих отримати електронні перепустки, постійно зростає.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня СБУ оприлюднила оновлений тимчасовий порядок здійснення контролю за переміщенням людей, транспортних засобів і вантажів уздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей.