Україна пропонує розмістити на Донбасі пункти з моніторингу режиму припинення вогню

Як повідомляє прес-секретар Кучми Дарка Оліфер в соцмережі, згідно з підсумками відеоконференції Тристоронньої контактної групи з представниками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", українська сторона не може констатувати деескалації ситуації на Донбасі. Також нагадується, що за минулу добу загинули 6 українських військових, 12 військовослужбовців поранені; зафіксовано понад 100 обстрілів.

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Тому в ситуації, що склалася, українська сторона пропонує здійснити певні кроки. Пропонується, що першим кроком має стати "розміщення 10 постійно діючих пунктів з моніторингу режиму припинення вогню".

Згідно з повідомленням, "передбачається, що на цих пунктах будуть українські та російські офіцери з Центру з контролю і розмежування, а також представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Перші такі пункти можуть бути розгорнуті у найпроблемніших точках, зокрема, в Донецькому аеропорту і Широкине".

До другого кроку відноситься "демілітаризація Широкиного, тобто взаємне відведення збройних підрозділів з цього населеного пункту. Обов'язкова присутність у Широкиному представників місії ОБСЄ".

Крім того, наголошується на необхідності доставки Україною гуманітарної допомоги у Донецьк і Луганськ.

"Враховуючи гуманітарну ситуацію, що склалася у цих районах, це має відбутися у найкоротші терміни. В першу чергу гуманітарна допомога буде доставлена у дитячі будинки, інтернати, лікарні, будинки для людей похилого віку", - сказано в повідомленні.

Крім цього, висловлюється необхідність підписання плану відведення танків, мінометів і гармат калібром менш за 100 мм.

"Цей пункт - продовження ініціативи міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», яка була озвучена на зустрічі в Берліні 13 квітня", - йдеться у повідомленні.