Справа обвинувачуваного в умисному вбивстві під час заворушень в Одесі 2 травня направлена до суду

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України (ГПУ).

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Як йдеться в повідомленні, встановлено, що 2 травня у ході масових заворушень, які сталися в Одесі, вказаний громадянин, озброївшись мисливською рушницею, спорядженою набоями з картеччю, здійснив декілька прицільних пострілів у напрямку групи людей, яка скоїла напад на футбольних фанатів та працівників міліції. "Внаслідок цього він заподіяв смерть одній людині та вчинив посягання на життя працівника правоохоронних органів із спричиненням йому тяжких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості", - підкреслили в ГПУ.

У ГПУ зазначили, що громадянин Х. обвинувачується у кримінальних правопорушення за пп. 5, 7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 294; ст. 348 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"; "масові заворушення"; посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися зіткнення між проросійськими та проукраїнськими активістами. Одразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійських громадян. В розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок почалася пожежа, яка призвела до загибелі людей. Загалом 2 травня постраждали більш як 200 осіб, загинули 48 осіб.

В листопаді 2014 року в Одесі почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня 2014 року. На лаві підсудних – 21 особа, включаючи 2-х громадян РФ.