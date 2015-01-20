СБУ: До бійні в Одесі 2 травня причетні російські спецслужби

20:53, 20 січня 2015
Політика
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В українських спецслужб є докази того, що за терактами в українських містах стоять спецслужби Росії.

REUTERS

Про це ввечері 20 січня в ефірі "5 каналу" під час телемарафону "Україна понад усе" заявив заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Також він заявив про причетність іноземних спецслужб сусідньої країни до трагічних подій в Одесі у травні 2014-го року.

Читайте такожВ Одесі пролунав вибух, загинув чоловік"Очевидно, що до трагічних подій в Одесі 2 травня причетні російські спецслужби. Також є докази того, що за терактами в українських містах стоять спецслужби Росії", - сказав Ягун.

Він також зазначив, що завдяки ефективній діяльності СБУ, "російським спецслужбам Росії все важче знайти диверсантів для здійснення терактів" в українських містах, та саме з цієї причини "теракти, що відбуваються в українських містах, не є системними".

2 травня 2014 р. в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Декількох активістів відразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якого також загинули люди. Всього за медичною допомогою звернулися понад 200 постраждалих, загинуло 48 осіб.

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