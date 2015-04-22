ГПУ: доказів спланованого підпалу Будинку профспілок 2 травня в Одесі немає

Про це на брифінгу заявив перший заступник генпрокурора Володимир Гузир. "Будь-яких доказів запланованої пожежі в Будинку профспілок не встановлено. Ця пожежа стала наслідком масових заворушень", - сказав Володимир Гузир.

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За його словами, за даними експертів, пожежа на барикаді, яка була розташована біля центрального входу в Будинок проспфілок, а також у самій будівлі, почалася із "внутрішньої сторони, коли особи, які перебували в приміщенні, почали кидати пляшки, щоб таким чином унеможливити потрапляння до них їхніх супротивників". "Вогонь туди потрапив зсередини", - зазначив Володимир Гузир.

Як сказав перший заступник генпрокурора, після того, як було закрито вхідні двері в Будинок профспілок, спрацював так званий ефект димаря, тобто дим від конструкцій, які загорілися, почав швидко просуватися сходами, і саме на сходах було знайдено переважну більшість загиблих, а деяких з них - у кімнатах поблизу сходів.

"На тілах загиблих не виявлено слідів катувань, побиття, вогнепальних поранень. Смерть цих людей настала від отруєння чадним газом, продуктами горіння”, - зазначив Володимир Гузир.

Також він зауважив, що за висновками експертів, версія про застосування в Будинку профспілок отруйних газів, зокрема, хлороформу не знайшла підтвердження.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися зіткнення між проросійськими та проукраїнськими активістами. Одразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійських громадян. В розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок почалася пожежа, яка призвела до загибелі людей. Загалом 2 травня постраждали більш як 200 осіб, загинули 48 осіб.