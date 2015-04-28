Українських медиків та рятувальників направлять до постраждалого від землетрусу Непалу
Державна служба України з надзвичайних ситуацій направить до Непалу групу психологів, медиків та рятувальників для допомоги громадянам, які постраждали внаслідок землетрусу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк.
"Найближчим часом по готовності ми вилітаємо туди з групою психологів, медиків медицини катастроф та групою підготовлених рятувальників", - сказав Шкіряк.
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Він зазначив, що група налічуватиме з 12-13 осіб, зокрема 4 медики, 3 або 4 психологи, в залежності від потреби, і 3 представники пошуково-рятувальних загонів.
Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Непалі стався землетрус магнітудою 7,9 з епіцентром між столицею Катманду і містом Покхара.
За останніми даними поліції Непалу, кількість жертв землетрусу перевищила 4, 5 тисячі осіб.