Українських медиків та рятувальників направлять до постраждалого від землетрусу Непалу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк.

"Найближчим часом по готовності ми вилітаємо туди з групою психологів, медиків медицини катастроф та групою підготовлених рятувальників", - сказав Шкіряк.

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Він зазначив, що група налічуватиме з 12-13 осіб, зокрема 4 медики, 3 або 4 психологи, в залежності від потреби, і 3 представники пошуково-рятувальних загонів.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Непалі стався землетрус магнітудою 7,9 з епіцентром між столицею Катманду і містом Покхара.

За останніми даними поліції Непалу, кількість жертв землетрусу перевищила 4, 5 тисячі осіб.