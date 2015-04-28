Українських медиків та рятувальників направлять до постраждалого від землетрусу Непалу

16:48, 28 квітня 2015
Суспільство
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій направить до Непалу групу психологів, медиків та рятувальників для допомоги громадянам, які постраждали внаслідок землетрусу.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк.

"Найближчим часом по готовності ми вилітаємо туди з групою психологів, медиків медицини катастроф та групою підготовлених рятувальників", - сказав Шкіряк.

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Він зазначив, що група налічуватиме з 12-13 осіб, зокрема 4 медики, 3 або 4 психологи, в залежності від потреби, і 3 представники пошуково-рятувальних загонів.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Непалі стався землетрус магнітудою 7,9 з епіцентром між столицею Катманду і містом Покхара.

За останніми даними поліції Непалу, кількість жертв землетрусу перевищила 4, 5 тисячі осіб.

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