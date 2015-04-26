У Непалі стався новий потужний землетрус

11:26, 26 квітня 2015
Світ
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Епіцентр поштовхів розташований приблизно за 65 км від міста Катманду, столиці Непалу.

REUTERS

У Непалі стався ще один землетрус магнітудою 6,7.

Як передає Газета.ru, про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр поштовхів розташований приблизно за 65 км від міста Катманду, столиці Непалу.

Напередодні в Непалі стався сильний землетрус магнітудою 7,9, жертвами якого стали понад 2 тис. осіб.

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