У Непалі стався новий потужний землетрус
11:26, 26 квітня 2015Світ
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Епіцентр поштовхів розташований приблизно за 65 км від міста Катманду, столиці Непалу.
REUTERS
У Непалі стався ще один землетрус магнітудою 6,7.
Як передає Газета.ru, про це повідомляє Геологічна служба США.
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Епіцентр поштовхів розташований приблизно за 65 км від міста Катманду, столиці Непалу.
Напередодні в Непалі стався сильний землетрус магнітудою 7,9, жертвами якого стали понад 2 тис. осіб.
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