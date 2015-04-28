Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 4,5 тисячі осіб

Про це з посиланням на поліцію Непалу повідомляє РИА Новости.

"Станом на 15.00 (за місцевим часом) загальна кількість загиблих становить 4555, постраждалих - 8299", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в суботу 25 квітня та неділю 26 квітня у Непалі сталися два потужні землетруси. Кількість жертв постійно зростає, бо, як припускає влада, чимало людей досі залишаються під завалами. Крім численних людських жертв, суттєво потерпіла інфраструктура Непалу, головним чином регіон Катманду.

Землетрус уже назвали найбільшим в Південній Азії за понад 80 років, оскільки він зачепив не лише Непал, підземні поштовхи відчувалися в Індії, Бангладеш, в Пакистані, окремих регіонах Китаю, Тибеті.