Меджліс: турецькій делегації розповіли про арешти, викрадання і допити в Криму

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Меджлісу, передає радіо "Свобода". "Проінформували про вбивства, викрадення, арешти і допити. Окремо обговорили земельне питання, мовну проблему, проблему діяльності національних ЗМІ. Відповіли на свої питання", - сказав ерший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Читайте такожТуреччина планує направити в Крим спостережну місію з прав людини

У середу, 29 квітня, за даними Нарімана Джеляла, запланована зустріч турецької делегації з керівництвом кримськотатарського телеканалу АТR, який з 1 квітня припинив своє мовлення на території півострова, не отримавши дозволу на роботу від Роскомнадзору.

У понеділок 27 квітня в Сімферополь прибула неофіційна турецька делегація, що складається з науковців і правозахисників, метою якої є моніторинг становища кримських татар у Криму. Турецька делегація перебуватиме в анексованому Росією Криму до 30 квітня.