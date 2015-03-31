З кожним тижнем в Криму зменшується кількість об'єктивних джерел інформації – Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав на міжнародній конференції на тему: “Права людини в Криму: звітуємо, реагуємо, поновлюємо”.

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“З кожним тижнем все менше і менше стає об'єктивних джерел, звідки можна отримувати інформацію. Я дуже боюся, що саме сьогодні останній день роботи кримськотатарського телеканалу АТR, дитячого телеканалу Lale, радіо “Майдан”, які, працюючи в умовах окупації, тим не менше, намагалися подавати небрехливу інформацію”, - сказав Чубаров.