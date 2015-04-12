Колишній оператор ATR розповів про допит у Центрі протидії екстремізму

«Крім мене там сиділо шестеро людей, у яких конфіскували комп'ютери, ноутбуки, відеотехніку. Двоє з них були схожі на кримських татар», - передає слова Умерова Крим.Реалії.

Умеров повідомив, що з обшуком до нього додому прийшли близько 7 ранку. Представники Центру «Е» шукали вибухові речовини, холодну та вогнепальну зброю. Також вони перевірили особисті повідомлення в соціальних мережах на комп'ютері Амета.

Після обшуку його відвезли у сімферопольське управління Центру з протидії екстремізму, де відбувся допит. За словами Умерова, співробітників Центру «Е» цікавили зв'язку Амета з якимсь Олексієм Рябініним, з яким він нібито переписувався у соціальних мережах. Сам Умеров стверджує, що ця людина йому не знайома, і в ході перевірки комп'ютерів листування з ним виявлене не було.

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Як повідомило кореспонденту видання поінформоване джерело, Центр «Е» збирає інформацію про сімферопольця Олексія Рябініна, який нещодавно нібито підірвався на саморобному вибуховому пристрої. За версією представників Центру «Е», він нібито планував здійснити теракти у Криму на 9 травня.

Після допиту Амет Умеров був відпущений. На даний момент він проживає у Сімферополі із дружиною, малолітньою дитиною та старими батьками. Кілька років тому Амет Умеров працював оператором телеканалу ATR. Зараз займається зйомкою весіль.

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