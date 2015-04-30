В Непалі на зв’язок не вийшли ще 40 українців

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС). У зовнішньополітичному відомстві наголошують, що кількість громадян, які не дали про себе знати, скоротилася. Минулої доби таких було 65.

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Загальна кількість громадян України які, за наявною в МЗС інформацією, перебувають на території Непалу, не змінилася – це 196 людей.

Увечері 29 квітня з віддалених районів Непалу, які потерпіли від землетрусу, доставлені 20 українців. Їх привезли на автобусі до Катманду з міста Покхара.

Як повідомляв УНІАН,український літак Іл-76 приземлився о 08:20 за київським часом в аеропорту Делі для дозаправки і технічної підготовки для перельоту до Катманду.

За попередніми даними, жертвами землетрусу в Непалі стали 5,5 тис. людей. Після землетрусу Непал уже залишили близько 20 українців – на польському і російському літаках, а також самостійно.