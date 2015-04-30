Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 5,5 тисяч, деякі населені пункти залишаються без їжі та води
Деякі населені пункти поблизу епіцентру підземних поштовхів залишаються без їжі та води. За інформацією ООН, шлях до деяких віддалених сіл може зайняти до п'яти днів.
За останніми даними, понад 5500 осіб загинули під час руйнівного землетрусу в Непалі.
Сильні дощі в ніч на четвер змусили рятувальників призупинити роботи на місці трагедії, передає Русская служба Би-Би-Си.
Деякі населені пункти поблизу епіцентру підземних поштовхів залишаються без їжі і води. За інформацією ООН, шлях до деяких віддалених сіл може зайняти до п'яти днів.
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Аеропорт Катманду продовжує відчувати перевантаження і ледве справляється з прийомом величезної кількості літаків.
Раніше повідомлялося, що жителі Непалу почали перекривати дороги, якими рухаються машини з гуманітарною допомогою, на знак протесту проти дій влади, яка, на їхню думку, не приділяє достатньо уваги ліквідації наслідків землетрусу.