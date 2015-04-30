Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 5,5 тисяч, деякі населені пункти залишаються без їжі та води

За останніми даними, понад 5500 осіб загинули під час руйнівного землетрусу в Непалі.

Сильні дощі в ніч на четвер змусили рятувальників призупинити роботи на місці трагедії, передає Русская служба Би-Би-Си.

Деякі населені пункти поблизу епіцентру підземних поштовхів залишаються без їжі і води. За інформацією ООН, шлях до деяких віддалених сіл може зайняти до п'яти днів.

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Аеропорт Катманду продовжує відчувати перевантаження і ледве справляється з прийомом величезної кількості літаків.

Раніше повідомлялося, що жителі Непалу почали перекривати дороги, якими рухаються машини з гуманітарною допомогою, на знак протесту проти дій влади, яка, на їхню думку, не приділяє достатньо уваги ліквідації наслідків землетрусу.