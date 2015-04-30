Савченко перевели з лікарні назад у СІЗО
Українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко перевели з міської лікарні Москви, де умови утримання виявилися гіршими, ніж у камері, назад у СІЗО.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Федеральну службу виконання покарань.
"Савченко переведена з лікарні назад у СІЗО, так як здоров'я дозволяє утримувати її в ізоляторі", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 28 квітня Савченко перевели з СІЗО в міську клінічну лікарню №20.
Адвокати Савченко заявили, що наполягатимуть на її поверненні в СІЗО з московської лікарні, де умови утримання набагато гірші.
Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.
У грудні Савченко оголосила голодування.