Савченко перевели з лікарні назад у СІЗО

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Федеральну службу виконання покарань.

"Савченко переведена з лікарні назад у СІЗО, так як здоров'я дозволяє утримувати її в ізоляторі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 28 квітня Савченко перевели з СІЗО в міську клінічну лікарню №20.

Адвокати Савченко заявили, що наполягатимуть на її поверненні в СІЗО з московської лікарні, де умови утримання набагато гірші.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.