Адвокати Савченко наполягатимуть на її поверненні в СІЗО

Адвокати української льотчиці, народного депутата Надії Савченко наполягають на поверненні їхньої підзахисної в СІЗО із московської лікарні, де умови її утримання набагато гірші.

Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін у Twitter.

«З цього моменту, погодивши позицію з підзахисною Надією Савченко, ми будемо наполягати на поверненні її назад, в медично-санітарну частину СІЗО-1», - написав він.

Як повідомлялося, вчора, 29 квітня, адвокат Савченко Ілля Новиков заявив, що умови її утримання у московській лікарні, куди її перевели 28 квітня, гірші, ніж у СІЗО.

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«Надія Савченко у спецблоці 20-ї міської лікарні Москви, заґратовані вікна на 4 поверсі – її. Умови там гірші, ніж у СІЗО. Повітря і світла мало, прогулянки і побачення з рідними зовсім не передбачені, матрац просякнутий запахом лежачих хворих. У спецблок лікарні часто привозять тих, хто вмирає, хто вже не може ходити. Надія поки може. За обліками ФСВП вона проходить як схильна до втечі, насильства і суїциду. У перший день охоронці виводили її в душ і у туалет в наручниках. Сьогодні перестали», – написав Новиков на своїй сторінці у Facebook.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодовку.