У столицю Непалу з віддалених районів країни сьогодні повинні дістатися 10 українців - МЗС

Як повідомляє Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, станом на 20:00 1 травня МЗС володіє інформацією про перебування на території постраждалого через землетрус Непалу 210 громадян України. Дані про загиблих (постраждалих) українців відсутні, проте з 46 співвітчизниками не вдається вийти на зв’язок.

Оперативна група Департаменту консульської служби МЗС України, яка працює у м.Катманду (Непал), продовжує працювати над встановленням зв’язку з громадянами України у зоні стихійного лиха. Наразі, стабільний зв’язок підтримується з близько 100 громадянами.

Крім того, триває робота з зосередження громадян в безпосередній близькості до пункту збору – Почесного консульства України в Катманду. За повідомленням оперативної групи, до 10 громадян повинні прибути сьогодні з віддалених районів Непалу до столиці, Катманду.

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МЗС закликає всіх, кому відомо про перебування в Непалі громадян України, повідомляти про необхідність екстреної допомоги або про інші обставини, що вимагають негайного реагування, громадянам України слід повідомляти Посольству України в Індії за номером телефону +918826297218, на адресу електронної пошти emb_in@mfa.gov.ua або nepal@mfa.gov.ua; Почесному консульству України в Непалі за тел. +977-1-441-6544, +977-1-441-6767, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 (044) 238 16 57.

Як повідомляв УНІАН, землетрус у Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім сталася серія афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.

Кількість жертв землетрусу становить понад 6,2 тис. осіб, поранених – майже 14 тис.

Для евакуації українців вилетів літака Іл-76 Міноборони, однак він перебуває у столиці Індії Нью-Делі. Влада Непалу надала дозвіл на посадку літака для евакуації українців з району землетрусу.