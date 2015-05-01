Непал дав добро на посадку літака для евакуації українців - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій,

Українська експедиція у складі представників ДСНС та МЗС вилетіла в район землетрусу для здійснення евакуації громадян України. До складу групи увійшли психологи, фахівці медицини катастроф Служби порятунку та рятувальники, які координуватимуть дії щодо здійснення евакуації. На борту літака Іл-76 Міноборони перебуває виконуючий обов’язки голови ДСНС Зорян Шкіряк, який контролюватиме процес перевезення громадян.

Як повідомляв УНІАН, землетрус у Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім сталася серія афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.

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Кількість жертв землетрусу становить понад 6,2 тис. осіб, поранених – майже 14 тис.

За даними Департаменту політики та комунікацій МЗС України на території Непалу перебувають 196 українців.

Інформація про загиблих (постраждалих) українців відсутня, але із 40 співвітчизниками не вдається вийти на зв'язок.