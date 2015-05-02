У списки на евакуацію з Непалу вже внесено 80 громадян України

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Читайте такожУ столицю Непалу з віддалених районів країни сьогодні повинні дістатися 10 українців - МЗСЗа даними МЗС, станом на 16:00 2 травня по дипломатичних каналах отримано дозвіл на здійснення посадки в Катманду 3 травня о 16:00 для літака Повітряних сил Збройних сил, якимпланується евакуювати громадян України з Непалу.

«Серед громадян України поширюється інформація про заплановану евакуацію і збір в 14:00 3 травня біля будівлі консульства України в Катманду (Meeting point – Honorary Consulate of Ukraine in Kathmandu (Nepal) +977 9851055720; +977 9851052797; +1 6477254932, address: № 122, Bhagwan Marg, Naxal, Kathmandu)», - наголошується в повідомленні.

Наголошується, що для забезпечення поширення цього повідомлення МЗС України звернувся до українських операторів мобільного зв'язку з проханням терміново поширити серед абонентів - резидентів України, які знаходяться на території Індії та Непалу, відповідну інформацію.

Загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в цій країні, становить 210 осіб. Для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони.