МЗС анонсував евакуацію українців з Непалу на 3 травня

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«Збір громадян, які перебувають окремо від базового табору, на резиденції Почесного консула України у Непалі о 14.00 за місцевим часом біля Почесного консульства України в Катманду за адресою: House No. 122, Bhagwan Marg, Narayan Chour, Naxal, Kathmandu. Телефон гарячої лінії у Непалі: +9779813057540», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, землетрус у Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім відбулася серія афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.

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Станом на 20:00 1 травня МЗС володіє інформацією про перебування на території Непалу 210 громадян України.

Даних про загиблих і постраждалих українців немає, проте із 46 співвітчизниками не вдається вийти на зв'язок. Стабільний зв'язок підтримується з близько 100 громадянами.

Для евакуації українців вилетів літака Іл-76 Міноборони.