МЗС: у Непалі 209 українців, 48 не виходять на зв'язок, даних про загиблих немає

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу відомства, дані про загиблих чи постраждалих українців відсутні. Водночас із 48 українцями не вдається вийти на зв’язок.

За повідомленням, у Катманду продовжує роботу оперативна група Департаменту консульської служби МЗС України для надання допомоги у вирішенні питань, пов’язаних з евакуацією громадян України.

Читайте такожМЗС починає часткову евакуацію українців із зруйнованого землетрусом НепалуРаніше МЗС повідомляло, що встановило контакт зі 103 громадянами України, які перебувають у Катманду.

Готовність евакуюватися в Україну підтвердили 44 громадян України, 2 громадян Росії, заявили в МЗС. Також ще близько 20 іноземців звернулись до українських консулів із проханням бути евакуйованими.

За даними української служби з надзвичайних ситуацій, українська експедиція у складі представників ДСНС і МЗС вилетіла в район землетрусу для проведення евакуації громадян України. Зараз український літак перебуває в столиці Індії Нью-Делі. Виконувач обов’язків голови ДСНС Зорян Шкіряк заявив, що Непал дав дозвіл на посадку українського літака о 4:00 2 травня, але сам літак поламався дорогою до Делі. Про це інформують українські журналісти з місця події.