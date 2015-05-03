Евакуація українців з Непалу має відбутися цієї ночі - Міноборони

Евакуація українців з Непалу має відбутися цієї ночі.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, військово-транспортний літак Міноборони Іл-76, який перебуває в аеропорту Делі, повністю відновлений та готовий сьогодні до вильоту в Катманду для евакуації українських громадян із зони стихійного лиха і подальшого перельоту в Україну.

Разом з тим зазначається, що аеропорт в столиці Непалу перевантажений і встановив обмеження для перельоту повітряних суден.

За попередніми домовленостями, для перельоту українського літака виділено час з 1.00 до 4.00 години ранку 4 травня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім сталася серія афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.

За останніми даними, кількість жертв землетрусу становить понад 7 тис. осіб, потерпілих – більш як 14,3 тис.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списків осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців.

Для евакуації українців вилетів літака Іл-76 Міноборони.

Сьогодні ЗМІ повідомляли, що літак не зможе вилетіти з Делі до столиці Непалу Катманду, щоб евакуювати українських громадян через зламаний насос турбіни.