Літак Міноборони поки не може вилетіти з Делі до Непалу для евакуації українців - ЗМІ

Як повідомляє Hromadske.tv, запчастини до зламаного насоса турбіни літака доставили «Турецькими авіалініями» з України вночі. Однак виникли проблеми з індійською митницею.

Через ці затримки українські механіки не можуть розпочати ремонт літака.

Першу групу у складі близько 40 громадян України уже мали привезти до аеропорту, коли стало зрозуміло, що виліт затримується на невизначений термін.

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МЗС вирішує, як розселити людей в готелях у Непалі.

Згідно з планом евакуації, українські громадяни збираються на виліт із трьох пунктів: наметового табору в резиденції консула України в Непалі, консульства та культурного центру при російському посольстві.

Як повідомляв УНІАН, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. Потім сталася серія афтершоків, магнітуда найпотужнішого з яких була 6,7.

За останніми даними, кількість жертв землетрусу становить понад 7 тис. осіб, потерпілих – більш як 14,3 тис.

За даними МЗС, загальна кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, становить 210 осіб. До списків осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців.

Для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони.