ЗМІ: Літаку Іл-76 вже кілька годин не дають дозвіл на посадку українців на борт

Про це повідомляє «Українська правда».

За словами директора Департаменту консульської служби Андрія Сибіги, літак мав дозвіл на посадку на 16 годину за місцевим часом, але він не встиг прилетіти з Делі вчасно.

Наразі український борт чекає, поки звільниться одне з двох місць для подачі на посадку в аеропорту, на які подаються літаки такого типу.

У свою чергу представники Держслужби з питань надзвичайних ситуацій організували проходження процедур в аеропорту усіма евакуйованими до визначеного раніше часу.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, складає 210 осіб. У список осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців.

30 квітня для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де з'ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України. Сьогодні, 5 травня, українському літаку дали дозвіл на посадку в Катманду.