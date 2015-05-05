Іл-76 вилетів в Непал для евакуації громадян України
17:09, 05 травня 2015Суспільство
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Український літак Іл-76 в 16.01 за київським часом вилетів з Індії в Непал для евакуації громадян України.
Іл-76 вилетів з Індії / Фото УНІАН
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в "Твіттері".
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"Літак Міноборони України Іл-76 в 16.01 за київським часом вилетів з Делі (Індія) в Катманду (Непал) для евакуації громадян України", - наголошується в повідомленні.
Аеропорт м.Катманду, #Непал, наші співвітчизники. pic.twitter.com/vQJ6bvCHdr
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 5, 2015
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