Іл-76 вилетів в Непал для евакуації громадян України

17:09, 05 травня 2015
Суспільство
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Український літак Іл-76 в 16.01 за київським часом вилетів з Індії в Непал для евакуації громадян України.

Фото УНИАН

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в "Твіттері".

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"Літак Міноборони України Іл-76 в 16.01 за київським часом вилетів з Делі (Індія) в Катманду (Непал) для евакуації громадян України", - наголошується в повідомленні.

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