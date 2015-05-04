Близько 70 українців очікують евакуації з Непалу – МЗС

Станом на 12.20 у список на евакуацію зі зруйнованого землетрусом Непалу внесено близько 70 громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що за сприяння оперативної групи Департаменту консульської служби МЗС, яка знаходиться в Катманду, за рахунок коштів МЗС забезпечено транспортний супровід та харчування громадян України, у готелях розміщено 27 осіб. Ще близько 20 осіб найближчим часом буде переміщено в готелі Катманду.

«Декілька наших громадян протягом доби самостійно повернулися в Україну», - додали в міністерстві.

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Ті, хто залишається в Непалі, перебувають у наметовому таборі на території резиденції почесного консула України в Катманду. «Наші громадяни забезпечені їжею, водою, першим необхідним», - запевнили в МЗС, підкресливши, що наразі українські дипломати розглядають всі можливі варіанти евакуації громадян України з Непалу.

Також у відомстві додали, що інформація про загиблих або постраждалих в результаті землетрусу громадян України не надходила.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України.