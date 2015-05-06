З полону бойовиків звільнені ще троє українських військових
20:12, 06 травня 2015Суспільство
0 0
З полону бойовиків на Донбасі звільнені ще троє українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив президент Петро Порошенко в "Tвіттері".
Читайте такожВ СБУ розповіли, скільки коштує викупити солдата з полону бойовиків
"Щойно повідомили, що ще трьох наших хлопців з 13-го мотопіхотного батальйону і 1-й танкової бригади звільнили з полону. Слава Україні!", - підкреслив він.
Щойно повідомили, що ще трьох наших хлопців з 13-ого мотопіхотного батальйону та 1-ої танкової бригади звільнено з полону. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) May 6, 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter