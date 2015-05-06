З полону бойовиків звільнені ще троє українських військових

Про це повідомив президент Петро Порошенко в "Tвіттері".

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"Щойно повідомили, що ще трьох наших хлопців з 13-го мотопіхотного батальйону і 1-й танкової бригади звільнили з полону. Слава Україні!", - підкреслив він.