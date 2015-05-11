Транспортний перетин лінії розмежування в Луганській області можуть заборонити

Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль заявив після виявлення двох захованих у лісосмузі вантажівок, завантажених пивом, що призначалося для доставки на окуповану територію, повідомляє прес-служба.

"Постійні порушення розпорядження про рух вантажів у бік окупованих територій призведуть до того, що найближчим часом перетин лінії розмежування вогню в Луганській області буде заборонений для будь-якого транспорту, включаючи легковий. Всі автомобільні дороги будуть перекриті, виняток залишиться лише для пішоходів", - заявив Москаль.

У прес-службі зазначили, що у разі прийняття даного рішення будуть перекриті всі автомобільні дороги, а виняток залишиться лише для пішоходів.

"З так званою «ЛНР», яка постійно обстрілює нашу територію і яку Верховна Рада визнала терористичною організацією, жодна комерція неприпустима", - підкреслив Москаль.

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Керівник області вилучив у водіїв вантажівок документацію і передав їх міліції для перевірки.

Як повідомляв УНІАН, на даний час пропуск осіб, транспортних засобів і вантажів у смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень здійснюється на 5 певних дорожніх коридорах, на яких функціонує 6 пунктів пропуску. Крім того, функціонує 25 контрольних прикордонних постів.

Також Держприкордонслужба і правоохоронці працюють над створенням єдиної електронної інформаційної бази даних осіб, яким видано перепустки на Донбасі.