Геращенко: Червоний Хрест повинен брати участь в пошуках зниклих безвісти на Донбасі

Про це уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі, народний депутат Ірина Геращенко, яка представляє Україну в робочій групі з гуманітарних питань у рамках тристоронньої контактної групи, заявила на зустрічі з главою делегації МКЧХ в Україні Аланом Ешліманном.

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Під час зустрічі сторони обговорили активізацію роботи в гуманітарних питаннях.

Ірина Геращенко висловила позицію України, що саме МКЧХ має бути долучений до пошуку та ідентифікації зниклих безвісти в конфлікті на Донбасі.

Вона нагадала, що на сьогодні у списках зниклих безвісти є щонайменше 1460 осіб, і дуже важливо встановити їх долю.

Також вона ще раз підкреслила зацікавленість української сторони в тому, щоб МКЧХ був долучений до гуманітарних місій, які українська влада готова формувати і передавати на тимчасово окуповані території для підтримки нужденних, в соціальні та медичні установи.

"Ми хочемо, щоб ці вантажі справедливо і адресно роздавалися і тому виступаємо за залучення до цієї гуманітарної місії саме МКЧХ", - сказала Ірина Геращенко.

Також вона поінформувала, що наступна зустріч гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи відбудеться у Мінську вже наступного тижня, дата зараз узгоджується. Головними питаннями порядку денного, що їх обговорять представники України, РФ та ОБСЄ, буде обмін полоненими та гуманітарні вантажі.

Своєю чергою голова делегації МКЧХ в Україні Алан Ешліманн заявив про готовність організації сприяти в допомозі тим, хто потерпає від конфлікту, і підкреслив аполітичний та незалежний статус своєї організації.