Міліція Київщини розшукала 62 зниклі безвісти в зоні АТО людини, 20 з них загинули

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в Київській області.

У МВС зазначають, що 20 квітня до Кагарлицького райвідділу міліції звернулася місцева жителька із заявою про зникнення її сина Василя Путаненка. Відомо, що 38-річний чоловік 7 квітня у складі зведеної військово-повітряної бригади був відряджений у зону АТО, а саме, в місто Авдіївка Донецької області. З 13 квітня він перестав виходити на зв'язок з рідними та близькими.

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За фактом зникнення людини відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Зазначається, що «загалом від початку проведення Антитерористичної операції до міліції Київської області надійшло 89 заяв про зникнення громадян у зоні АТО. Працівники міліції розшукали 62 людини, із яких 20 - загинули. Ще 27 людей перебувають у розшуку. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи та всі необхідні дії зі встановлення місцязнаходження зниклих безвісти людей».

Нагадаємо, у березні у Нацгвардії відзвітували про втрати за час АТО: 136 військових загинули, 48 - зникли безвісти.