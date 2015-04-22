Міліція Київщини розшукала 62 зниклі безвісти в зоні АТО людини, 20 з них загинули
Міліція Київщини розшукала 62 особи (з них 20 - загиблі), що зникли безвісти в зоні АТО, ще 27 людей перебувають у розшуку.
Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в Київській області.
У МВС зазначають, що 20 квітня до Кагарлицького райвідділу міліції звернулася місцева жителька із заявою про зникнення її сина Василя Путаненка. Відомо, що 38-річний чоловік 7 квітня у складі зведеної військово-повітряної бригади був відряджений у зону АТО, а саме, в місто Авдіївка Донецької області. З 13 квітня він перестав виходити на зв'язок з рідними та близькими.
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За фактом зникнення людини відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
Зазначається, що «загалом від початку проведення Антитерористичної операції до міліції Київської області надійшло 89 заяв про зникнення громадян у зоні АТО. Працівники міліції розшукали 62 людини, із яких 20 - загинули. Ще 27 людей перебувають у розшуку. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи та всі необхідні дії зі встановлення місцязнаходження зниклих безвісти людей».
Нагадаємо, у березні у Нацгвардії відзвітували про втрати за час АТО: 136 військових загинули, 48 - зникли безвісти.