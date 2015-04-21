Червоний Хрест пообіцяв значно збільшити допомогу Україні

Перспективи подальшої співпраці обговорювались під час зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави. (УНІАН: сьогодні Порошенко перебуває з робочим візитом У Швейцарії).

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Глава держави наголосив: «Україна цінує готовність Червоного Хреста надавати допомогу постраждалим».

Президент відзначив важливість співпраці України та МКЧХ задля доставки міжнародної гуманітарної допомоги населенню окупованих бойовиками територій на Донбасі. Глава держави зазначив, що уряд знаходиться в постійній співпраці з МКЧХ. Глава держави повідомив, що на зустрічі напередодні віце-прем’єра Геннадія Зубка з місією МКЧХ було обговорено необхідність пришвидшення процедур для проходження гуманітарних вантажів Червоного Хреста.

Маурер у свою чергу відзначив, що Червоний Хрест готовий значно збільшити кількість вантажівок з гуманітарним вантажем. Загалом, за його словами, діяльність МКЧХ в Україні є однією з п’яти найбільш масштабних та пріоритетних операцій Комітету в світі. Загалом бюджет МКЧХ в Україні в 2015 році сягне 84,5 млн дол.

Президент закликав Червоний Хрест задіяти всі свої можливості для збільшення міжнародної гуманітарної підтримки для населення України, яке опинилося в складних умовах через агресію Росії.

Глава держави поінформував про стан виконання Мінських домовленостей, акцентувавши на повному виконанні Україною своїх зобов’язань.

Маурер відзначив, що за час дії режиму припинення вогню, який, на жаль, не всюди дотримується, Червоний Хрест отримав більше доступу до окупованих територій для здійснення гуманітарної діяльності.

Глава держави привернув увагу до невиконання пункту Мінських домовленостей стосовно звільнення заручників, зокрема, українського пілота Надії Савченко, яку викрали та вже понад 10 місяців утримують у російській в’язниці за сфабрикованими звинуваченнями. Президент закликав Червоний Хрест посилити роботу для негайного звільнення Савченко.

Співрозмовники окремо обговорили питання стану утримання ув’язнених на окупованих територіях.

Маурер зазначив, що Червоний Хрест готовий більш активно брати участь у процесі звільнення всіх заручників, зокрема, у їх безпечному транспортуванні, та у пошуку зниклих безвісти.

Співрозмовники також обговорили питання соціального забезпечення мешканців Донбасу, зокрема тих, що зареєструвалися поза межами окупованих територій. «Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати страждання людей та забезпечити їх грошима», - сказав глава держави.