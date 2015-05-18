Затримані російські військові будуть притягнуті до відповідальності за тероризм

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, затримані повідомили українським слідчим, що входили до диверсійно-розвідувальної групи, у складі якої, крім них, було 14 військовослужбовців збройних сил РФ.

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Крім того, зазначив Валентин Наливайченко, затримані повідомили, що вони мали при собі зброю російського виробництва.

На запитання, що чекатиме в подальшому цих затриманих росіян, Валентин Наливайченко дав зрозуміти, що зараз питання про їхній обмін на українських полонених не розглядається.

"Що їх чекає? Їх чекає кримінальна відповідальність за ст. 258 Кримінального кодексу України ("тероризм або участь у терористичній організації")", - сказав Валентин Наливайченко.

За словами голови СБУ, терористична група у складі військовослужбовців РФ була направлена в Україну з метою вчинення злочинів проти мирного населення та сил АТО.

Як сказав Валентин Наливайченко, затримані назвали свої посади, своїх командирів, вони повідомили, що служать у 3-й бригаді спеціального призначення Головного розвідувального управління збройних сил РФ (військова частина № 21208 дислокується у Тольятті).

Голова СБУ наголосив, що ці двоє затриманих, як і інші 14 осіб, що входили до складу групи, вчинили особливо небезпечний злочин - вбили одного і поранили одного військовослужбовця, які брали участь в АТО.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня бійці добровольчого батальйону "Айдар" взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єровеєва.