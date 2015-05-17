Стали відомі імена двох російських спецназівців, яких в зоні АТО захопили бійці "Айдару"

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав луганський лікар Григорій Максимець.

Він розповів, як ці двоє військових потрапили в полон.

”Вчора, 16.05.15, спецназ РФ атакував з окупованого Луганська українське місто Щастя. За словами двох поранених полонених росіян з Самари (в/ч спецназу з Тольяті, розквартированих в Луганську), доставлених в медслужбу батальйону ”Айдар” і 59-го госпіталю - їх ввело в оману командування, яке повідомило, що ”Айдар” виведений з Щастя, покинув ТЕС і вони хотіли подивитися - чи це так”, - розповів він.

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За словами Максимця, одного з диверсантів звуть Саша Александров, йому наклали на перебиту стегнову кістку апарат зовнішньої фіксації.

”Другого диверсанта, до речі, звуть Євген Єрофеєв (офіцер російського спецназу)”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер АТО Андрій Лисенко підтвердив, що бійці батальйону ”Айдар” взяли в полон двох російських військових.