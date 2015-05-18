Геращенко запропонував обміняти полонених російських військових на Савченко

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Він висловив думку про те, що російські військові повинні бути засуджені за законами України.

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Також Антон Геращенко запропонував президенту Росії Володимиру Путіну обміняти полонених російських військових на українську льотчицю Надію Савченко, яка знаходиться в російському СІЗО.

"Після того, як ми проведемо справедливий і відкритий суд над двома військовими злочинцями з Росії, яких ти прислав до нас вбивати наших громадян, пропоную обмін: двох російських військових злочинців, які стали такими з волі твоєї, міняємо на Надію Савченко і всіх наших майже 400 полонених", - запропонував Антон Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, захоплених напередодні бійцями батальйону "Айдар" росіян звуть Олександр Александров Євген Єрофєєв. Раніше спікер АТО Андрій Лисенко підтвердив, що бійці батальйону "Айдар" взяли в полон двох російських військових.