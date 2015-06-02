В Росії запевняють, що Савченко "нормально харчується і не скаржиться на самопочуття"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради, про це вони заявили після відвідування Савченко в СІЗО.

"Вона почала уважно знайомитися з матеріалами своєї справи. Почувається нормально, їсть, важить 67 кілограмів. Настрій нормальний, витриманий", - заявила Глінка.

Читайте такожРосійський слідчий комітет заявив про завершення слідства у справі Савченко

За словами Федотова, Савченко має намір у стислі терміни ознайомитися з матеріалами справи, щоб якомога швидше почався судовий процес.

У бесіді з Глінкою її найбільше цікавило, що відбувається на Донбасі, та як вдається допомагати пораненим і хворим дітям.

Члени Ради неодноразово відвідували Савченко з метою перевірити стан її здоров'я і умови утримання. На початку березня після повідомлень про тяжкий стан здоров'я Савченко, РПЛ звернулася до Генеральної прокуратури РФ і Слідчого комітету з проханням змінити їй запобіжний захід.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито посібництві вбивству двох і більше осіб та в незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив: "Попереднє слідство завершено. Далі ознайомлення за ст. 217 КПК РФ. Ознайомлення з 24 томами, наданими слідством, займе приблизно півтора місяця. Потім - обвинувальний висновок, попередні слухання. Отже суд може відбутися в серпні".

В середині травня Савченко припинила голодовку.