Савченко припинила голодування, у лікарів немає претензій до її стану здоров'я - глава РПЛ

У лікарів немає претензій до стану здоров'я українки Надії Савченко, вона припинила голодування як раз після того, як повернулася з лікарні, зараз її вага досягла 60 кілограмів, повідомив РИА Новости глава президентської ради з прав людини (РПЛ) Михайло Федотов після відвідування Савченко в СІЗО.

Читайте такожУчасників пікету на підтримку Савченко в Єкатеринбурзі затримали як маніяків - ЗМІ

"З боку лікарів до неї ніяких претензій немає, вона приймає їжу, вага її досягла 60 кілограмів. Вона припинила голодування як раз після того, як повернулася з лікарні. Вона готується до суду, зустрічається зі слідчими, вивчає матеріали", - повідомив Федотов після відвідування.

Нагадаємо, Надія Савченко незаконно утримується в московському СІЗО з липня 2014 року, а в грудні 2014 року вперше оголосила голодування на знак протесту проти незаконного арешту.