У Києві сталася чергова сутичка між міліцією та противниками Маршу рівності

На Оболоні в Києві чергова сталася сутичка між міліцією та невідомими молодиками, які намагалися завадити “Маршу рівності”.

Як передає кореспондент УНІАН, група молодиків раптово почала втікати із місця біля ТЦ “Дрім таун”, яке вона перед цим зайняла для протистояння з міліцією.

На своєму шляху вони побачили одного міліціонера, якого всім гуртом почали жорстоко бити. В той момент до хуліганів вже підбігли правоохоронці, і між ними сталася сутичка.

Проте більшість хуліганів втекла, лише кількох із них схопила міліція.

Наразі міліція продовжує переслідування молодиків серед житлових будинків, дійшовши вже до станції метро “Мінська”.

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Як повідомлялося, сьогодні у Києві під час «Маршу рівності» на Оболонській набережній виникла сутичка, один працівник міліції отримав поранення. За протиправні дії затримано кілька осіб.

Вже після завершення маршу на Оболонській набережній з'явилася велика колона агресивно налаштованих осіб, які почали переслідувати учасників маршу. Міліція перекрила молодикам шлях і намагається затримати.