Учасників КиївПрайду чекали з битками у дворах на Оболоні
11:26, 06 червня 2015Суспільство
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Міліція супроводила учасників на виході з Маршу через загрозу від невідомих молодиків.
@ngumenyuk
Як повідомляє Громадське, у дворах, якими мали розійтися учасники Маршу зібралися молодики із битами.
Щоб убезпечити учасників, співробітники МВС продовжили їх супроводжувати.
Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся Марш Рівності (КиївПрайд-2015). Він проходив по Оболонській набережній під охороною величезної кількості правоохоронців. Під час його проведення учасників закидали димовими шашками, а двох міліціонерів було поранено.
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