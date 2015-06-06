Учасників КиївПрайду чекали з битками у дворах на Оболоні

Як повідомляє Громадське, у дворах, якими мали розійтися учасники Маршу зібралися молодики із битами.

Щоб убезпечити учасників, співробітники МВС продовжили їх супроводжувати.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся Марш Рівності (КиївПрайд-2015). Він проходив по Оболонській набережній під охороною величезної кількості правоохоронців. Під час його проведення учасників закидали димовими шашками, а двох міліціонерів було поранено.