На КиївПрайді учасників закидали димовими шашками і поранили міліціонера в шию (фото, відео)

12:44 З'явилося відео сутичок на Оболонський набережній під час КиївПрайду

12:19 Результат Маршу - постраждало 5 міліціонерів, один - у тяжкому стані. Затримано 25 молодиків.

11:58 Поблизу місця проведення Маршу рівності їздило два автобуси ДУК "Правий сектор".

11:26 У дворах, якими мали розійтися учасники Маршу зібралися молодики із битами.

Щоб убезпечити учасників, співробітники МВС продовжили їх супроводжувати

11:02 Учасники пройшли кілька сот метрів по Оболонській набережній і завершили Марш.

Міліція радить учасникам йти через двори житлових будинків, подальше їх просування вперед вони вважають дуже небезпечним.

10:47 Крім того, невідомі поранили міліціонера в шию.

10:45 Стало відомо, що у міліціонера перебита вена на шиї, а також про поранення другого міліціонера в руку.

10:32 Невідомі закидали учасників димовими шашками і розпилили сльозогінний газ.