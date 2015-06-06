На КиївПрайді учасників закидали димовими шашками і поранили міліціонера в шию (фото, відео)

10:45, 06 червня 2015
Суспільство
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оновлено

Під час проведення КиївПрайду учасників закидали димовими шашками.

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12:44 З'явилося відео сутичок на Оболонський набережній під час КиївПрайду

12:19 Результат Маршу - постраждало 5 міліціонерів, один - у тяжкому стані. Затримано 25 молодиків.

REUTERS

11:58 Поблизу місця проведення Маршу рівності їздило два автобуси ДУК "Правий сектор".

Фото hromadske.tv

11:26 У дворах, якими мали розійтися учасники Маршу зібралися молодики із битами.

@ngumenyuk

Щоб убезпечити учасників, співробітники МВС продовжили їх супроводжувати

11:02 Учасники пройшли кілька сот метрів по Оболонській набережній і завершили Марш.

@ngumenyuk

Міліція радить учасникам йти через двори житлових будинків, подальше їх просування вперед вони вважають дуже небезпечним.

10:47 Крім того, невідомі поранили міліціонера в шию.

10:45 Стало відомо, що у міліціонера перебита вена на шиї, а також про поранення другого міліціонера в руку.

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10:32 Невідомі закидали учасників димовими шашками і розпилили сльозогінний газ.

© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
© УНІАН, REUTERS, twitter.com/ngumenyuk, twitter.com/stankonastya
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