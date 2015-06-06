На КиївПрайді учасників закидали димовими шашками і поранили міліціонера в шию (фото, відео)
Під час проведення КиївПрайду учасників закидали димовими шашками.
12:44 З'явилося відео сутичок на Оболонський набережній під час КиївПрайду
12:19 Результат Маршу - постраждало 5 міліціонерів, один - у тяжкому стані. Затримано 25 молодиків.
11:58 Поблизу місця проведення Маршу рівності їздило два автобуси ДУК "Правий сектор".
11:26 У дворах, якими мали розійтися учасники Маршу зібралися молодики із битами.
Щоб убезпечити учасників, співробітники МВС продовжили їх супроводжувати
11:02 Учасники пройшли кілька сот метрів по Оболонській набережній і завершили Марш.
Міліція радить учасникам йти через двори житлових будинків, подальше їх просування вперед вони вважають дуже небезпечним.
10:47 Крім того, невідомі поранили міліціонера в шию.
10:45 Стало відомо, що у міліціонера перебита вена на шиї, а також про поранення другого міліціонера в руку.
10:32 Невідомі закидали учасників димовими шашками і розпилили сльозогінний газ.