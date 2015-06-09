На нафтобазі під Києвом горять 16 резервуарів з пальним

Про це повідомили у прес-службі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наразі ліквідовано пожежу одного резервуару ємністю 900 куб. м та триває гасіння 16 резервуарів, з них: 8 – ємністю 900 куб. м. та 8 – ємністю 50 куб.м.

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«Основні зусилля зосереджено на гасіння резервуарів шляхом проведення пінних атак, а також захист і охолодження розташованих з ними поруч ємностей з пальним», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок розповсюдження вогню сталося детонування наземних резервуарів. Обсяги руйнувань та кількість постраждалих уточнюються, зазначили у ДСНС.

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Залучені до ліквідації пожежі сили у цілодобовому режимі продовжують її гасіння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі, де вчора спалахнула пожежа, стався потужний вибух.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, госпіталізовано 6 пожежників, ще з двома немає зв'язку.